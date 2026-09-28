Дюбуа: Вордлі опиниться в нокауті раніше, ніж усвідомить це
Чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) висловився щодо реваншу з Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).
Його слова передає The Ring.
"Зараз я якраз готуюся до вечора бою. Іноді перед поєдинком я хвилююся й затискаюся, а іноді абсолютно спокійний, але тут головне – знайти баланс.
Зараз я відчуваю, що повинен просто вийти й влаштувати шоу. Топ-бійці мають бути активними, і це початок нового розділу в моїй кар'єрі", – сказав він.
Дюбуа переконаний, що він вже вивчив Вордлі та зможе достроково завершити поєдинок.
"Я не можу сказати, звідки в нього така впевненість. Але ми перепишемо цей сценарій, і він опиниться в нокауті раніше, ніж усвідомить це", – сказав Дюбуа.
Зазначимо, що вперше вони бились у травні. У тому поєдинку Даніель здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді, відібравши у Фабіо титул WBO.
Реванш відбудеться 17 жовтня. Напередодні очікуваннями від цього протистояння поділився Агіт Кабаєл.