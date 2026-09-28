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Дюбуа: Вордлі опиниться в нокауті раніше, ніж усвідомить це

Олександр Булава — 28 вересня 2026, 23:04
Дюбуа: Вордлі опиниться в нокауті раніше, ніж усвідомить це
Дюбуа – Вордлі
Getty Images

Чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) висловився щодо реваншу з Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Його слова передає The Ring.

"Зараз я якраз готуюся до вечора бою. Іноді перед поєдинком я хвилююся й затискаюся, а іноді абсолютно спокійний, але тут головне – знайти баланс.

Зараз я відчуваю, що повинен просто вийти й влаштувати шоу. Топ-бійці мають бути активними, і це початок нового розділу в моїй кар'єрі", – сказав він.

Дюбуа переконаний, що він вже вивчив Вордлі та зможе достроково завершити поєдинок.

"Я не можу сказати, звідки в нього така впевненість. Але ми перепишемо цей сценарій, і він опиниться в нокауті раніше, ніж усвідомить це", – сказав Дюбуа.

Зазначимо, що вперше вони бились у травні. У тому поєдинку Даніель здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді, відібравши у Фабіо титул WBO.

Реванш відбудеться 17 жовтня. Напередодні очікуваннями від цього протистояння поділився Агіт Кабаєл.

Даніель Дюбуа

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