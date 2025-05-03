Я розчарований, – Бенн більше не хоче поєдинок з Гарсією
Гарсія та Ромеро
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Британський боксер Конор Бенн критично висловився про поразку Раяна Гарсії в поєдинку з Роландо Ромеро та оцінив шанси на проведення бою з американцем.
Слова спортсмена наводить Talksport.
"Не думаю, що це було круто. Мене розчарував такий бокс. Це було просто жахливо. Бій з Гарсією? Ні, я так не думаю", – розповів Бенн.
Раян поступився Роландо Ромеро у поєдинку на Times Square, побувавши у нокдауні вже у другому раунді. Боксери пройшли усю дистанцію, а судді віддали перемогу андердогу одноголосно.
Напередодні стало відомо, що атлетична комісія Нью-Йорку зняла дискваліфікацію з Гарсії.
Окрім того, сам американець вже спробував знайти причини своєї несподіваної поразки.