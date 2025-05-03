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Я розчарований, – Бенн більше не хоче поєдинок з Гарсією

Володимир Максименко — 3 травня 2025, 11:25
Я розчарований, – Бенн більше не хоче поєдинок з Гарсією
Гарсія та Ромеро
Getty Images

Британський боксер Конор Бенн критично висловився про поразку Раяна Гарсії в поєдинку з Роландо Ромеро та оцінив шанси на проведення бою з американцем.

Слова спортсмена наводить Talksport.

"Не думаю, що це було круто. Мене розчарував такий бокс. Це було просто жахливо. Бій з Гарсією? Ні, я так не думаю", – розповів Бенн.

Раян поступився Роландо Ромеро у поєдинку на Times Square, побувавши у нокдауні вже у другому раунді. Боксери пройшли усю дистанцію, а судді віддали перемогу андердогу одноголосно.

Напередодні стало відомо, що атлетична комісія Нью-Йорку зняла дискваліфікацію з Гарсії.

Окрім того, сам американець вже спробував знайти причини своєї несподіваної поразки.

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