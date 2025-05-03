Ромеро сенсаційно переміг Гарсію у битві за пояс WBA: огляд бою на Таймс-Сквер

Американець Раян Гарсія (24-2, 20 КО) програв ексчемпіону світу у першій напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) поєдинок за титул WBA у напівсередній вазі в межах вечора боксу на Таймс-Сквер у Нью-Йорку.

Огляд бою

Гарсія побував у нокдауні вже у 2-му раунді та повністю провалив бій після екватора. Американець не спробував вирвати перемогу в чемпіонських раундах.

У підсумку судді одноголосним рішенням віддали перемогу Ромеро: 115-112, 115-112 та 118-109.

Нагадаємо, Гарсія вже пояснив свою сенсаційну поразку.