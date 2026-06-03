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Шість українок входять у топ-100 оновленого рейтингу ФІДЕ

Руслан Травкін — 3 червня 2026, 02:53
Шість українок входять у топ-100 оновленого рейтингу ФІДЕ
Сестри Музичук

Анна та Марія Музичук залишилися в двадцядці найкращих рейтингу ФІДЕ за підсумками травня.

Оновлений рейтинг представила пресслужба ФІДЕ.

Як і раніше, лідеркою серед українок є Анна – восьме місце і 2522 очок ЕЛО. Марія посідає дев'ятнадцяте місце – 2463.

До сотні найкращих також входять Юлія Осьмак (№22, 2455), Анна Ушеніна (№36, 2419), Наталія Букса (№56, 2389), Анастасія Рахмангулова (№96, 2342).

Зазначимо, що перші чотири місця світового рейтингу утримують представниці Китаю: Хоу Іфань, Лей Тінцзе, Чжу Веньцзюнь та Чжу Цзінер.

x.com/FIDE_chess

Раніше повідомлялось, що юний турецький шахіст встановив новий світовий рекорд, набравши 2700 очок ЕЛО.

рейтинг Шахи Анна Музичук Марія Музичук

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