Наваррете та Фостер провели дуель поглядів перед об'єднавчим боєм

Володар поясів IBF і WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (40-2-1, 33 КО) і чемпіон світу за версією WBC О'Шакі Фостер (25-3, 12 KO) провели дуель поглядів перед очним протистоянням.

Поєдинок відбудеться в ніч із 24 на 25 жовтня на арені Frost Bank Center у Сан-Антоніо.

Emanuel Navarrete and O'Shaquie Foster's first fight week face-off ahead of their clash for The Ring, WBC, IBF & WBO junior lightweight titles on Saturday 👑 #NavarreteFoster | Oct 24 | Live on DAZN 📺 https://t.co/Cw4wXlDd2G — Ring Magazine (@ringmagazine) October 20, 2026

Зазначимо, що для мексиканця це буде другий об'єднавчий бій поспіль. 1 березня він здобув титул IBF, коли переміг технічним нокаутом Едуардо Нуньєса (29-2, 27 КО).

Фостер востаннє виходив на ринг у травні. Американець здолав рішенням більшості суддів Реймонда Форда (18-2-1, 8 KO).