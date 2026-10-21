Наваррете та Фостер провели дуель поглядів перед об'єднавчим боєм
Наваррете та Фостер
BoxingBodegaOfficial
Володар поясів IBF і WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (40-2-1, 33 КО) і чемпіон світу за версією WBC О'Шакі Фостер (25-3, 12 KO) провели дуель поглядів перед очним протистоянням.
Поєдинок відбудеться в ніч із 24 на 25 жовтня на арені Frost Bank Center у Сан-Антоніо.
Зазначимо, що для мексиканця це буде другий об'єднавчий бій поспіль. 1 березня він здобув титул IBF, коли переміг технічним нокаутом Едуардо Нуньєса (29-2, 27 КО).
Фостер востаннє виходив на ринг у травні. Американець здолав рішенням більшості суддів Реймонда Форда (18-2-1, 8 KO).