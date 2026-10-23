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Наваррете і Фостер пройшли зважування перед боєм

Олександр Булава — 23 жовтня 2026, 21:19
Наваррете і Фостер пройшли зважування перед боєм

Чемпіон світу за версіями IBF і WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (40-2-1, 33 КО) і володар пояса WBC О'Шакі Фостер (25-3, 12 KO) пройшли офіційну церемонію зважування перед поєдинком.

Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Обоє боксерів вклались у ліміт вагової категорії.

Результати зважування:

  • Емануель Наваррете – 58,9 кг
  • О'Шакі Фостер – 58,8 кг

Поєдинок відбудеться в ніч із 24 на 25 жовтня на арені Frost Bank Center у Сан-Антоніо.

Зазначимо, що для мексиканця це буде другий об'єднавчий поєдинок поспіль. У березні він здобув титул IBF, перемігши технічним нокаутом Едуардо Нуньєса (29-2, 27 КО).

Фостер востаннє виходив на ринг у травні. Американець здолав рішенням більшості суддів свого земляка Реймонда Форда (18-2-1, 8 KO).

Емануель Наваррете

Емануель Наваррете

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