Наваррете в об'єднавчому бою переміг технічним нокаутом Нуньєса
У ніч проти 1 березня володар поясу WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (40-2-1, 33 КО) провів бій із чемпіоном IBF Едуардо Нуньєсом (29-2, 27 КО) в американському Глендейлі.
Боксери видали видовищне протистояння, яке закінчилось після 10 раунду.
У Нуньєса почались проблеми з оком, де утворилась гематома. Після огляду лікар порекомендував його відмовитись від продовження поєдинку. Суддя достроково зупинив двобій.
Наваррете здолав Нуньєса технічним нокаутом, ставши об'єднаним чемпіоном WBO та IBF. Емануель завдав супернику другої поразки на профі-рингу. Натомість 31-річний мексиканський боксер оформив свою ювілейну 40-ву звитягу у професіоналах.
Нагадаємо, що у травні 2024-го Наваррете програв українцю Денису Берінчику у Каліфорнії у бою за звання чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.