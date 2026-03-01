Наваррете в об'єднавчому бою переміг технічним нокаутом Нуньєса

У ніч проти 1 березня володар поясу WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (40-2-1, 33 КО) провів бій із чемпіоном IBF Едуардо Нуньєсом (29-2, 27 КО) в американському Глендейлі.

Боксери видали видовищне протистояння, яке закінчилось після 10 раунду.

Nunez is hurt! 🤯#NavarretteNunez | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/CDyNXWHFCW — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 1, 2026

У Нуньєса почались проблеми з оком, де утворилась гематома. Після огляду лікар порекомендував його відмовитись від продовження поєдинку. Суддя достроково зупинив двобій.

STOPPAGE BEFORE THE 11TH!#NavarretteNunez | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/lVOeLF6IjY — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 1, 2026

Наваррете здолав Нуньєса технічним нокаутом, ставши об'єднаним чемпіоном WBO та IBF. Емануель завдав супернику другої поразки на профі-рингу. Натомість 31-річний мексиканський боксер оформив свою ювілейну 40-ву звитягу у професіоналах.

Нагадаємо, що у травні 2024-го Наваррете програв українцю Денису Берінчику у Каліфорнії у бою за звання чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.