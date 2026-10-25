В мене виявилося трохи більше сил: Фостер – про перемогу над Наваррете в об'єднавчому бою

Володар поясів WBC, IBF і WBO у другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер (26-3, 12 KO) оцінив свою перемогу над Емануелем Наваррете (40-3-1, 33 КО) в об'єднавчому поєдинку.

Про це повідомляє DAZN Boxing.

"Це благословення. Я хочу подякувати Богові за цю можливість. Я так багато працював, щоб опинитися тут. І хочу подякувати Наваррете за те, що він прийняв виклик і дав мені цю можливість. Я вдячний за все. Я знав, що Емануель буде сильним і незручним суперником. Але сьогодні ввечері в мене виявилося трохи більше сил. Він справді вміє бити. Але, як я вже казав, у мене міцне підборіддя, я сильний. І, знаєте, віддам йому належне. Він великий чемпіон", – сказав Фостер.

Також американець розповів про свої плани після цієї перемоги. Він заявив, що хоче стати абсолютом, зустрівшись із переможцем бою між Ентоні Какаче та Ніком Боллом.

Вже після цього О'Шакі розглядає можливість піднятись у дивізіоні. Там він має бажання побитись із Шакуром Стівенсоном.

"Знаєте, він на самому верху списку. Але спочатку я хочу стати абсолютним чемпіоном, зробити собі ім'я та досягти того, чого ще ніхто не робив у дивізіоні до 130 фунтів. А потім, можливо, піднімуся у ваговій категорії та залишу там свій слід".

Нагадаємо, що Фостер здобув перемогу над Наваррете одностайним рішенням суддів. У 12-му раунді він двічі відправив суперника в нокдаун.