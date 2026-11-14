Наваррете після поразки від Фостера припинив співпрацю з Top Rank

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях мексиканець Емануель Наваррете (40-3-1, 33 КО) припинив співпрацю з промоутерською компанією Top Rank.

Про це повідомив Сальвадор Родрігес у соцмережі "Х".

Наразі боксре разом зі своїм менеджером Алехандро Бріто відкритий до переговорів та готовий вивчати пропозиції від інших промоутерів.

Водночас мексиканець не виключає варіанту підписання нової угоди з Top Rank, під егідою якої виходив у ринг протягом останніх майже восьми років.

Нагадаємо, декілька тижнів тому Наваррете зазнав поразки від О'Шакі Фостера, через що втратив титули чемпіона світу за версіями IBF та WBO.

Раніше повідомлялося, що Фостер домовився про бій з колишнім чемпіоном у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком.