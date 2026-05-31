Фостер переміг Форда та захистив титул WBC
Чемпіон WBC в другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер (25-3, 12 KO) захистив свій титул у бою проти ексчемпіона в напівлегкій вазі Реймонда Форда (18-2-1, 8 KO).
Фостер розпочав бій першим номером і був влучнішим на старті, тоді як Форд працював від контратак.
Наприкінці першого раунду Фостер провів брудний прийом, викинувши претендента за межі рингу. Форд небезпечно впав на підлогу. Рефері залишив цей епізод без покарання.
Надалі хід бою не змінився та пройшов за переваги Фостера, який у підсумку здобув перемогу рішенням більшості суддів (118-110, 116-112, 114-114).
О'Шакі здобув третю перемогу поспіль та захистив чемпіонський титул.
Напередодні чемпіон WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі Дмитро Бівол успішно захистив свої титули в поєдинку проти обов'язкового претендента за версією IBF Міхаеля Айферта.