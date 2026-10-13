Він панічно мене боїться: чемпіон світу звинуватив Шакура у боягузтві

Володар пояса WBC у другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер (25-3, 12 KO) вважає, що чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) боїться проводити з ним очне протистояння.

Про це він розповів в інтерв'ю Fight Hub TV.

"Думаю, він панічно мене боїться. Справді боїться і сподівається, що мене переможе хтось інший, щоб йому самому ніколи не довелося зі мною битися. Шакур писав про це у соцмережах після бою Ламонта Роуча. Говорив щось на кшталт: "Твій час ще прийде. Не можу дочекатися, коли зможу висміяти тебе".

Знаєш, він просто дурень. Він сподівається, що мене переможе хтось інший. Саме тому він хотів, щоб Реймонд Форд мене побив. Щоб потім сидіти в інтернеті та базікати про це замість того, щоб самому вийти зі мною в ринг. Але я думаю, що він панічно мене боїться. Як я вже говорив, я не з тих, хто залякує інших. Справжні чоловіки розуміють, хто чого вартий", – сказав Фостер.