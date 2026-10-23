Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Фостер і Наваррете провели дуель поглядів перед об'єднавчим поєдинком

Денис Іваненко — 23 жовтня 2026, 09:22
Фостер і Наваррете провели дуель поглядів перед об'єднавчим поєдинком
Наваррете та Фостер
Скриншот

Чемпіон світу за версіями IBF і WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (40-2-1, 33 КО) і володар пояса WBC О'Шакі Фостер (25-3, 12 KO) провели фінальну дуель поглядів перед очним протистоянням.

Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Бій відбудеться в ніч із 24 на 25 жовтня. Вони визначатимуть сильнішого на арені Frost Bank Center у Сан-Антоніо.

Зазначимо, що для мексиканця це буде другий об'єднавчий поєдинок поспіль. У березні він здобув титул IBF, перемігши технічним нокаутом Едуардо Нуньєса (29-2, 27 КО).

Фостер востаннє виходив на ринг у травні. Американець здолав рішенням більшості суддів свого земляка Реймонда Форда (18-2-1, 8 KO).

Читайте також :
Пак'яо може отримати несподіваний бій проти колишнього чемпіона
Емануель Наваррете О'Шакі Фостер

О'Шакі Фостер

Наваррете та Фостер провели дуель поглядів перед об'єднавчим боєм
Він панічно мене боїться: чемпіон світу звинуватив Шакура у боягузтві
WBO санкціонувала бій Наваррете з Фостером
Фостер переміг Форда та захистив титул WBC
Фостер здолав Фултона і став тимчасовим чемпіоном у легкій вазі

Останні новини