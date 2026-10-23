Фостер і Наваррете провели дуель поглядів перед об'єднавчим поєдинком
Наваррете та Фостер
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Чемпіон світу за версіями IBF і WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (40-2-1, 33 КО) і володар пояса WBC О'Шакі Фостер (25-3, 12 KO) провели фінальну дуель поглядів перед очним протистоянням.
Про це повідомляє Top Rank Boxing.
Бій відбудеться в ніч із 24 на 25 жовтня. Вони визначатимуть сильнішого на арені Frost Bank Center у Сан-Антоніо.
Зазначимо, що для мексиканця це буде другий об'єднавчий поєдинок поспіль. У березні він здобув титул IBF, перемігши технічним нокаутом Едуардо Нуньєса (29-2, 27 КО).
Фостер востаннє виходив на ринг у травні. Американець здолав рішенням більшості суддів свого земляка Реймонда Форда (18-2-1, 8 KO).