Названо ймовірну арену, де Усик планує провести прощальну битву

Сергій Лапін висловився про останній бій Олександра Усика (25-0, 16 КО) в кар'єрі.

Його слова передає World Boxing News.

Директор команди українського боксера розповів, де може провести "Last dance" колишній абсолют. Він підтвердив, що ця подія має відбутись у США.

Наразі Лас-Вегас є основним варіантом для проведення прощального поєдинку Усика, а найбільш ймовірним місцем битви – T-Mobile Arena. Перемовини поки тривають, тож нічого не визначено остаточно.

Раніше Лапін повідомляв, що Олександр має провести бій проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО). Попередньо планується, що він відбудеться навесні 2027 року.

Нагадаємо, що востаннє українець виходив на ринг 23 травня. Він технічним нокаутом здолав легенду кікбоксингу Ріко Верховена, після чого звільнив усі пояси.