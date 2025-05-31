World Boxing зобов'яже усіх боксерів проходити гендерне тестування

World Boxing запроваджує обов'язкове гендерне тестування для усіх спортсменів задля уникнення непорозумінь.

Про це повідомляє ESPN.

"Імана Хеліф не зможе взяти участь в жіночій категорії Eindhoven Box Cup з 5 по 10 червня 2025 року та будь-якому іншому заході World Boxing доти, доки не пройде генетичний скрініг статі", – йдеться у повідомленні організації.

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За даними World Boxing, усім спортсменам, які старше 18 років, потрібно буде пройти ПЦР-тестування.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 року вибухнув гендерний скандал через Імане Хеліф, яку запідозрили у приховуванні свого справжнього гендеру.

Ба більше, У 2023 році алжирка провалила гормональний тест та була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.

Втім, зрештою скандальну ситуацію вирішили на користь боксерки, а сама вона заявила про готовність знову виступати на Олімпіаді.