Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) схвалила проведення гендерних тестів для жінок для виявлення їх справжньої біологічної статі.

Про це повідомляє Insidethegames.

World Athletics став першим керівним органом у спорті, який проводитиме такі тестування на основі ДНК.

"Ми невпинно захищатимемо жіночу категорію спорту і зробимо все для цього. Це не пусті слова", – розповів президент організації Себастьян Коу.

Massive news: World Athletics, the global governing body for Track & Field, will start performing biological sex tests (cheek swabs, which are non-invasive) for female athlete to keep males out of the women’s category. pic.twitter.com/ZHv1RjeFVs — Dan Zaksheske (@RealDanZak) March 25, 2025

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 року вибухнув гендерний скандал через Імане Хеліф, яку запідозрили у приховуванні свого справжнього гендеру.

Ба більше, У 2023 році алжирка провалила гормональний тест та була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.

Втім, зрештою скандальну ситуацію вирішили на користь боксерки, а сама вона заявила про готовність знову виступати на Олімпіаді.