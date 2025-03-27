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World Athletics схвалила проведення гендерних тестів для жінок

Володимир Максименко — 27 березня 2025, 08:48
World Athletics схвалила проведення гендерних тестів для жінок
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Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) схвалила проведення гендерних тестів для жінок для виявлення їх справжньої біологічної статі.

Про це повідомляє Insidethegames.

World Athletics став першим керівним органом у спорті, який проводитиме такі тестування на основі ДНК.

"Ми невпинно захищатимемо жіночу категорію спорту і зробимо все для цього. Це не пусті слова", – розповів президент організації Себастьян Коу.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 року вибухнув гендерний скандал через Імане Хеліф, яку запідозрили у приховуванні свого справжнього гендеру.

Ба більше, У 2023 році алжирка провалила гормональний тест та була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.

Втім, зрештою скандальну ситуацію вирішили на користь боксерки, а сама вона заявила про готовність знову виступати на Олімпіаді.

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