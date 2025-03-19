Я збираюся знову виграти золото Олімпіади: скандальна боксерка Хеліф готова виступити на Іграх у Лос-Анджелесі

Алжирська боксерка Імане Хеліф, яка спричинила гендерний скандал на Олімпійських іграх 2024, а потім здобула золото в своїй ваговій категорії, зізналася, що готова взяти участь і в наступній Олімпіаді.

Її слова наводить Theguardian.com.

У неї поцікавилися, що вона думає про указ президента США Дональда Трампа про заборону на участь чоловіків, що змінили стать, у жіночих спортивних змаганнях у США. Імане відкинула звинувачення в цьому.

"Я дам вам пряму відповідь: я не трансгендер. Моя ціль? Друга золота медаль, звісно. В Америці, в Лос-Анджелесі… Я захищатиму цю золоту медаль усіма силами. Я вважаю, що якщо колишня Іман діяла на 50% свого потенціалу, то сьогоднішня Іман Халіф ще мотивована і рішучіша", — заявила Хеліф.

У 2023 році Імане провалила гормональний тест та була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.