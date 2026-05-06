Усі розділи
Чемпіон Бокс

Переможець бою між Ф'юрі та Джошуа отримає унікальний золотий пояс

Олександр Булава — 6 травня 2026, 00:19
Британські ексчемпіони світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) будуть битися за пояс "Fight of Britain".

Про це повідомляє Ring Magazine.

Зазначається, що пояс буде 100% золотим.

Нагадаємо, що британці Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі домовилися про очний поєдинок. Боксери вже підписали контракт на бій, який запланований на четвертий квартал 2026 року.

За інформацією Френка Воррена, бій Джошуа – Ф'юрі відбудеться у жовтні цього року на лондонському стадіоні "Вемблі".

