Усик засвітився на відпочинку з Джошуа: український чемпіон поділився затишними кадрами

У телеграм-каналі Олександр Усик з'явилися несподівані кадри зі спільного відпочинку з його колишнім суперником Ентоні Джошуа.

Британець уже кілька місяців перебуває у тренувальному таборі українця, а тепер боксери показали, як проводять час поза рингом.

На опублікованих фото та відео спортсмени виглядають розслаблено, проводячи час у дружній атмосфері. Така поява разом викликала інтерес серед фанатів, враховуючи їхню історію протистояння у минулому.

Сам Усик підписав публікацію коротко і символічно:

"Навіть чемпіони відпочивають. І роблять вони це в хорошій компанії".

Нагадаємо, наступний свій поєдинок Олександр Усик проведе проти кікбоксера Ріко Верховена. Бій відбудеться 23 травня у Єгипті.

Натомість Ентоні Джошуа поб'ється з албанцем Крістіаном Пренгом. Поєдинок назначений на 25 липня у Саудівській Аравії.

Раніше повідомлялося, що Усик показав свою підготовку до поєдинку з Верховеном. Він опублікував відео тренування, де інтенсивно працює на груші.