Усик засвітився на відпочинку з Джошуа: український чемпіон поділився затишними кадрами
У телеграм-каналі Олександр Усик з'явилися несподівані кадри зі спільного відпочинку з його колишнім суперником Ентоні Джошуа.
Британець уже кілька місяців перебуває у тренувальному таборі українця, а тепер боксери показали, як проводять час поза рингом.
На опублікованих фото та відео спортсмени виглядають розслаблено, проводячи час у дружній атмосфері. Така поява разом викликала інтерес серед фанатів, враховуючи їхню історію протистояння у минулому.
Сам Усик підписав публікацію коротко і символічно:
"Навіть чемпіони відпочивають. І роблять вони це в хорошій компанії".
Нагадаємо, наступний свій поєдинок Олександр Усик проведе проти кікбоксера Ріко Верховена. Бій відбудеться 23 травня у Єгипті.
Натомість Ентоні Джошуа поб'ється з албанцем Крістіаном Пренгом. Поєдинок назначений на 25 липня у Саудівській Аравії.
Раніше повідомлялося, що Усик показав свою підготовку до поєдинку з Верховеном. Він опублікував відео тренування, де інтенсивно працює на груші.