Грандіозна подія, яка зупинить країну та світ боксу: Гірн – про бій Джошуа проти Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн висловився про майбутній бій Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), контракт на який було підписано напередодні.

Його слова передає Bad Left Hook.

Він заявив, що це буде грандіозна подія, за якою стежитиме весь світ. Менеджер переконаний у цьому, попри скепсис деяких експертів.

"Я завжди був переконаний, що ми цього досягнемо. Не можу сказати, що думав, що це займе стільки часу. Але я дуже задоволений. Звісно, у липні нам треба зайнятися справами, що ми й плануємо зробити, і ви станете свідками найбільшого бою в історії боксу. Мене досі смішить, коли люди кажуть: "Ну, мене це просто не дуже цікавить". Хочеться відповісти: "Замовкніть". Це буде грандіозна подія. Вона зупинить країну, зупинить світ боксу та спорту, коли настане цей час. Повірте мені, вам буде цікаво. Обидва хлопці будуть налаштовані на перемогу – це буде мегабій. Я дуже радий, що ми довели справу до кінця. Не можу дочекатися", – сказав Гірн.

Промоутер Ей Джея додав, що вже має план для свого клієнта. Він вірить, що Джошуа знову матиме шанс стати чемпіоном світу.

"Ентоні в чудовій формі. Він дуже схвильований та наполегливо тренується. У нього чіткий графік відтепер та аж до кінця року. Я вважаю, що це хороший план дій, щоб рухатися до 2027 року та спробувати поборотися за титул чемпіона світу у надважкій вазі, бо саме цього він прагне. Назвіть мені бій у історії Великої Британії, який би перевершив поєдинок Ф'юрі проти Ей Джея? Мова йде про двох боксерів покоління – мабуть, № 1 і № 2 серед найгучніших імен у цьому виді спорту, безперечно найіменитіших у британському боксі, якими є вже багато років. Це буде просто грандіозна подія. Усі в країні знають, хто такі Ей Джей і Ф'юрі: кожна дитина, бабуся, тітка та дядько", – резюмував Гірн.

Нагадаємо, що перед британським дербі, яке заплановане на кінець 2026 року, Джошуа проведе проміжний поєдинок. Він влітку розділить ринг з албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).