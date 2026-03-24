Усик не виключив бій проти Кабаєла

Володар поясів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) не виключив поєдинку проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Про це 39-річний спортсмен заявив в інтерв'ю ютуб-каналу Daily Mail Boxing.

Усик раніше назвав три поєдинки, які збирається провести до завершення кар'єри. Перший з них відбудеться проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, другий з переможцем двобою між Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі, а останнім буде бій з Тайсоном Ф'юрі.

Український чемпіон не виключив, що може замінити Тайсона німцем Агітом Кабаєлом.

"Можливо, буде бій з Кабаєлом. Можливо, ми замінимо – буде не Тайсон, а Кабаєл. Це план. Це мій план. Але я не знаю, який план у Бога. Я розумію фанатів Кабаєла: "Ти повинен битися. Ти мусиш битися". Послухайте, я ніколи не мушу. Я мушу жити своїм життям. Я багато разів чекав свого шансу. Будь ласка, працюйте. Можливо, це може статися, можливо, я проведу бій з Агітом. Зараз я не маю уявлення", – сказав він.

Також Усик високо оцінив Кабаєла, як боксера.

"Він чудовий боєць, розумний. Для мене всі, хто тренується – це хороші хлопці. Я знаю, що бокс – це не про те, щоб багато говорити. Це дуже важкий вид спорту", – сказав Усик.

Нагадаємо, що боксер із Німеччини є претендентом на двобій проти Усика по лінії WBC. Цікаво, що промоутер Френк Воррен теж закликав відібрати титул в українця, якщо він уникне поєдинку з Кабаєлом. Агіт вже запросив українського чемпіона до Німеччини.