Європо, я вже в дорозі, щоб розважати вас, – Мейвезер заінтригував боєм проти грецького кікбоксера

Американський боксер Флойд Мейвезер висловився про свій виставковий бій проти грецького кікбоксера Майка Замбідіса.

Свою думку він висловився на сторінці в Instagram.

Протистояння відбудеться у червні 2026-го у грецьких Афінах.

"2026 рік уже обіцяє стати для мене захопливим. Європо, я вже в дорозі, щоб розважати вас. Афіни, Греція… Готуйтеся до масштабного показового поєдинку. Це літо стане легендарною битвою. Червень – місяць, коли на Telekom Center буде творитися історія. Інша енергія. Інший рівень", – написав Флойд.

Відзначимо, що Замбідіс дебютував на боксерському профі-рингу у 2019-му, коли у 4-раундовій битві переміг Антоніо Гомеса.

Після чого Мейвезер проведе зустріч проти Менні Пак'яо. Їх протистояння заплановане на 19 вересня 2026 року у Лас-Вегасі. Їх перша зустріч, яка відбулась у травні 2015-го, закінчилась успіхом непереможеного американця за одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялось, що Мейвезер-молодший 25 квітня проведе виставковий двобій проти Майка Тайсона. Наразі не було офіційної інформації про підтвердження поєдинку.