Ворд – про повернення Мейвезера у ринг: Не хочу бачити, як Флойд програє хлопцю, про якого ми ніколи не чули

Колишній чемпіон світу Андре Ворд висловився з приводу майбутнього реваншу між Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) та Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО).

Його цитує The Sun.

На його думку, повернення у ринг непереможеного Флойда є доволі суперечливим. Ворд зізнався, що не хоче бачити, як Мейвезер отримує "на горіхи" від значно молодших суперників.

"Я не проти, щоб Флойд і Менні бились одне з одним, але якщо Флойд почне повноцінно виступати, а схоже на те, що він збирається проводити санкціоновані бої як професійний боксер. Мені важко це прийняти. Я не хочу бачити, як Флойд програє хлопцю, про якого ми ніколи не чули. Я не хочу бачити, як Флойд програє молодому бійцю, тому що нинішні молоді бійці б'ються всерйоз", – заявив Ворд.

Ексчемпіон впевнений, що будь-який боксер прагне змінити нуль на одиницю у графі поразок Мейвезера. Ворд впевнений, що боксер, який переможе Флойда, назавжди увійде в історію.

"Немає нічого, що вони могли б зробити до або після цього, що було б вагомішим за те, що вони завдали Флойду першої поразки", – додав Андре.

Нагадаємо, що протистояння Пак'яо – Мейвезер заплановане на 19 вересня 2026 року у Лас-Вегасі. Їх перша зустріч, яка відбулась у травні 2015-го, закінчилась успіхом американського боксера за одноголосним рішенням суддів.

Востаннє Мейвезер виходив у профі-ринг у серпні 2017-го, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді якраз Макгрегора. Натомість Пак'яо у липні 2025-го не зміг визначити переможця у протистоянні проти Маріо Барріоса. Це був перший бій Менні після 4-річної перерви.

Раніше повідомлялось, що Флойд проведе виставковий бій проти грецького кікбоксера Майка Замбідіса в Афінах.