Макгрегор спрогнозував переможця історичного реваншу Мейвезер – Пак'яо

Ірландський боєць Конор Макгрегор висловився про майбутній реванш між Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) та Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO), який відбудеться 19 вересня 2026 року у Лас-Вегасі.

Думкою він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Епатажаний спортсмен впевнений у перемозі американця.

"Флойд легко його поб'є", – написав Конор.

Прогшноз Макгрегора на реванш Мейвезер – Пак'яо Скриншот

Мейвезер також переконаний у своїй майбутній звитязі у реванші. Флойд вірить, що вдруге може здолати Пак'яо. Їх перша зустріч, яка відбулась у травні 2015-го, закінчилась успіхом американського боксера за одноголосним рішенням суддів.

Востаннє Мейвезер виходив у профі-ринг у серпні 2017-го, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді якраз Макгрегора. Натомість Пак'яо у липні 2025-го не зміг визначити переможця у протистоянні проти Маріо Барріоса. Це був перший бій Менні після 4-річної перерви.

Філіппінський боєць зізнався, чому вирішив погодитись на реванш проти Флойда. Також Пак'яо розповів, що уболівальники могли побачити їх друге очне протистояння раніше, але тоді Менні відмовився від даної пропозиції.

Володар пояса WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро назвав фаворита поєдинку Мейвезер – Пак'яо.