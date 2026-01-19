Епатажний Макгрегор хоче укласти новий контракт із UFC

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор хоче укласти новий контракт із промоушеном UFC.

Його бажання цитує MMAJunkie.

Перемовини щодо нової угоди розпочнуться у лютому 2026 року. Деталі наразі невідомі.

Одіозний ірландець вже висловлював своє бажання побитись у рамках вечора UFC у Білому домі. Навіть була інформація, що суперником Конора може стати Майкл Чендлер, з яким у нього зірвався бій через травму американця.

Нагадаємо, турнір UFC White House відбудеться 14 червня 2026 року.

Також Макгрегор звертався до непереможеного Флойда Мейвезера, якого закликав провести очний двобій за правилами змішаних єдиноборств.

За спиною Конора 22 перемоги (19 – нокаутом) та 6 поразок. Востаннє ірландець проводив офіційний бій ще у липні 2021-го, коли вдруге поспіль програв американцю Дастіну Пор'є.

Раніше повідомлялось, що Макгрегор отримав 18-місячну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Конор зможе повернутися в октагон із 20 березня 2026 року.