Зірка UFC готовий знищити Макгрегора в октагоні

Бразильський боєць Карлос Пратес відреагував на чутки щодо свого можливого бою проти легендарного Конора Макгрегора.

Його слова передає Championship Rounds.

32-річний спортсмен заявив, що готовий до цього протистояння. Він переконаний, що впевнено здолає ірландця, проте сумнівається, що розмови переростуть у справжню пропозицію.

"Поки що я нічого не отримував від UFC. Мені дуже приємно, що ви згадуєте моє ім'я і, звісно, для мене було б великою честю побитися з ним. Якщо чесно, цей бій навряд чи відбудеться, розумієте? Бо Конор вже п'ять років не бився, фактично відійшовши від ММА. І після п'яти років він навряд чи повернеться, щоб битися з найбільш видовищним напівсередньоваговиком у світі. Нічого особистого, але всі знають, і я знаю, і він знає – я б дуже сильно його побив. Я б нокаутував його. Тому не думаю, що це правильний спосіб повертати таку велику суперзірку. Але якщо він хоче битися – я тут, я готовий. Подивимося. Я чекаю на повідомлення від UFC. Будь-яке ім'я, будь-яке місце – я готовий", – заявив Пратес.

Зазначимо, що бразилець посідає п'яте місце в рейтингу свого дивізіону в UFC. Він має у своєму активі 30 боїв, у яких здобув 23 перемоги.

Макгрегор востаннє бився у 2021 році. Він поступився Дастіну Пуар'є, після чого періодично з'являються чутки про його можливий камбек.

Нагадаємо, що напередодні ірландець висловився про поєдинок Менні Пак'яо проти Флойда Мейвезера. Він переконаний, що в цьому бою буде явний фаворит.