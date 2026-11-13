Треба ще з'ясувати, чи це взагалі правда: Хейні – про можливий бій Гарсії проти Мейвезера

Чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) зізнався, що наразі не має 100-відсоткової впевненості, що Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) може вийти у ринг проти Раяна Гарсії (26-2, 21 КО).

Про це потенційний двобій він висловився у коментарі Fight Hub TV.

"Треба подивитися. Треба ще з'ясувати, чи це взагалі правда. Ми вже не раз чули, як Флойд заявляв, що битиметься з різними суперниками, тож поки нічого не зрозуміло", – сказав Девін.

А от журналіст та інсайдер Ден Рафаель заявив, що не вірить у те, що таке можливе протистояння може відбутися 6 лютого 2027 року у Лас-Вегасі, як про це раніше анонсував 28-річний американський боксер.

Відзначимо, що наступний двобій непереможений боєць проведе 19 грудня 2026 року у Бангкоку. Це буде виставкова зустріч проти австралійця Метта Флойда, у якого за спиною 15 перемог (10 – нокаутом) та 2 поразки. Це протистояння має стати "розминкою" перед боєм із Гарсією.

Нагадаємо, що Флойд востаннє виходив на ринг у серпні 2017-го, коли здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у 10-му раунді. Натомість Раян у вересні 2026-го переміг нокаутом у 2-му раунді Конора Бенна.

Мейвезер вже назвав потенційних суперників для поєдинку у 2027 році.