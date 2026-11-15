Від "Маленького тигра" до Кроуфорда: десять видатних чемпіонів, які завершили кар'єру непереможеними

У професійному боксі поразок зазнавали навіть найвидатніші чемпіони. Достатньо одного пропущеного удару, невдалого рішення чи миттєвої втрати концентрації, щоб бездоганний рекорд залишився в минулому.

Кожен новий поєдинок несе загрозу втратити омріяний нуль у графі програшів, а для суперників він виглядає додатковим подразником. Проте є ті, кому все ж таки вдалось пройти шлях без фіаско та вступити в елітний клуб непереможених.

"Чемпіон" згадує десятьох видатних боксерів різних епох, які так і не пізнали гіркоти поразки на профі-рингу.

Джиммі Баррі

Рекорд : 59-0-10 (39 KO)

: 59-0-10 (39 KO) Титули : чемпіон світу в легшій вазі

: чемпіон світу в легшій вазі Завершення кар'єри: 1899 рік

Джиммі Баррі JO Sports Inc

Наприкінці XIX століття професійний бокс мало нагадував сучасний спорт. Поєдинки могли тривати десятки раундів, правила лише формувалися, а ціна перемоги іноді виявлялася надзвичайно високою. Саме в цю епоху виступав Джиммі Баррі – невисокий американець із Чикаго на прізвисько "Маленький тигр", який вирізнявся швидкістю, технічною майстерністю та потужним ударом.

Він розпочав професійні виступи у 1891 році, а вже у 1894-му здобув визнання як чемпіон світу в легшій вазі. Перемоги йшли одна за одною, і поступово американець утвердився серед найнебезпечніших боксерів свого часу. Проте 6 грудня 1897 року в Лондоні відбувся поєдинок, який назавжди змінив його життя.

Суперником Баррі став британець Волтер Крут. Протистояння тривало двадцять раундів і завершилося важким нокаутом у виконанні "Маленького тигра". Крут так і не прийшов до тями та помер наступного ранку від отриманої травми. Трагедія приголомшила Джиммі, який після цього навіть замислювався над завершенням кар'єри.

Зрештою він повернувся на ринг, однак більше не здобув жодної перемоги нокаутом. Останній поєдинок провів 1 вересня 1899 року проти Гаррі Гарріса, завершивши його внічию. Так Баррі залишив бокс без поразок, хоча його спадщина назавжди залишилася пов'язаною не лише з великими перемогами, а і з трагедією, що змінила життя чемпіона.

Роккі Марчіано

Рекорд : 49-0 (43 KO)

: 49-0 (43 KO) Титули : беззаперечний чемпіон світу в надважкій вазі (NBA, NYSAC, The Ring)

: беззаперечний чемпіон світу в надважкій вазі (NBA, NYSAC, The Ring) Завершення кар'єри: 1956 рік

Роккі Марчіано Getty Images

Роккі Марчіано залишається одним із головних символів непереможності у світовому боксі. Американець не вирізнявся великими для надважкої ваги габаритами, проте компенсував це неймовірною витривалістю, постійним тиском і потужністю ударів.

Його стиль не можна було назвати витонченим: "Броктонський руйнівник" невпинно рухався вперед, не боявся силових обмінів і змушував суперників працювати на межі можливостей.

У вересні 1952-го Роккі здобув чемпіонський титул, нокаутувавши Джерсі Джо Волкотта в тринадцятому раунді. Ця перемога стала однією з найвідоміших в історії хевівейту. Перед вирішальним ударом Марчіано поступався за очками на всіх трьох суддівських записках. Журнал The Ring визнав їхнє протистояння найкращим боєм року.

Згодом американець шість разів успішно захистив титул, зокрема, двічі переміг Еззарда Чарльза. Останній поєдинок Марчіано провів 21 вересня 1955 року проти Арчі Мура. Навіть тоді чемпіону довелося долати труднощі: у другому раунді він побував у нокдауні, проте зумів переламати перебіг протистояння та нокаутував суперника в дев'ятій трихвилинці.

27 квітня 1956-го 32-річний американець оголосив про завершення кар'єри, пояснивши своє рішення бажанням приділяти більше часу родині. Роккі пішов із рингу чинним чемпіоном світу, здобувши 49 перемог у 49 поєдинках, що досі залишається еталонним показником для "Королівського дивізіону", який нікому не вдалось перевершити.

Міхай Леу

Рекорд : 28-0 (10 KO)

: 28-0 (10 KO) Титули : чемпіон світу WBO в напівсередній вазі

: чемпіон світу WBO в напівсередній вазі Завершення кар'єри: 1998 рік

Міхай Леу Facebook / MihaiLeuofficial

Румунський боксер Міхай Леу, який виступав під ім'ям Міхаель Леве, увійшов в історію як перший представник своєї країни, котрому вдалося завоювати титул чемпіона світу серед професіоналів. Ще в аматорах він демонстрував неабиякий потенціал, ставши чемпіоном світу серед юніорів у 1987 році. Після переходу в професіонали Леу поступово наближався до головної мети, здобуваючи перемогу за перемогою.

22 лютого 1997-го в Гамбурзі румун зустрівся з панамцем Сантьяго Саманьєго в поєдинку за вакантний титул WBO у напівсередній вазі. Попри серйозну травму лівої руки, отриману під час протистояння, Леу витримав усі дванадцять раундів та переміг одноголосним рішенням суддів. Він здійснив свою мрію, проте чемпіонський тріумф мав надзвичайно високу ціну.

Після поєдинку Міхай переніс операцію, але повністю відновити руку не вдалося. У вересні того самого року він усе ж провів успішний захист титулу проти олімпійського чемпіона Майкла Каррута, здолавши ірландця рішенням більшості рефері. Цей успіх став для нього останнім – у 1998 році через наслідки травми Леу був змушений завершити виступи.

Проте його спортивна історія отримала несподіване продовження. Румун захопився автоспортом й у 2003-му став чемпіоном країни з ралі, досягнувши вершини одразу у двох різних дисциплінах.

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Рікардо Лопес

Рекорд : 51-0-1 (38 KO)

: 51-0-1 (38 KO) Титули : WBC, WBO та WBA в мінімальній вазі; IBF у першій найлегшій вазі

: WBC, WBO та WBA в мінімальній вазі; IBF у першій найлегшій вазі Завершення кар'єри: 2002 рік

Рікардо Лопес Getty Images

Мексиканець Рікардо Лопес на прізвисько "Фініто" залишається одним із найвидатніших представників найлегших вагових категорій в історії боксу. Його кар'єра тривала понад 16 років, а чемпіонський статус він зберігав більше десятиліття. Відточені рухи, бездоганне відчуття дистанції та вміння читати суперника зробили Лопеса справжнім майстром технічного боксу.

Перший титул чемпіона світу мексиканець здобув у жовтні 1990-го, нокаутувавши японця Хідеюкі Охасі. Після цього здійснив 21 успішний захист пояса WBC у мінімальній вазі, а згодом поповнив колекцію титулами WBO та WBA. Роками здавалося, що знайти слабке місце в його боксі практично неможливо.

Однак у березні 1998 року переможна серія Рікардо перервалася. У поєдинку проти Росендо Альвареса він побував у нокдауні, а згодом протистояння зупинили через розсічення, спричинене випадковим зіткненням головами. Судді зафіксували технічну нічию – єдину в кар'єрі "Фініто". Через вісім місяців суперники зустрілися знову, і цього разу Лопес переміг роздільним рішенням суддів.

Згодом мексиканець піднявся до першої найлегшої ваги, де також став чемпіоном світу. Свій останній поєдинок провів 29 вересня 2001-го проти Золані Петело, якого нокаутував у восьмому раунді. Наступного року Рікардо оголосив про завершення кар'єри, залишивши після себе 52 поєдинки без жодної поразки. А єдиного суперника, якого не зумів перемогти з першої спроби, він усе-таки здолав у реванші.

Свен Оттке

Рекорд : 34-0 (6 KO)

: 34-0 (6 KO) Титули : чемпіон світу IBF та WBA (Super) у другій середній вазі

: чемпіон світу IBF та WBA (Super) у другій середній вазі Завершення кар'єри: 2004 рік

Свен Оттке Getty Images

Німець Свен Оттке розпочав професійну кар'єру доволі пізно – у 30 років. На той момент за його плечима вже були три Олімпіади, два чемпіонства Європи серед аматорів і величезний досвід міжнародних виступів. На відміну від багатьох інших героїв цієї добірки, Оттке не вирізнявся потужністю панчера, натомість покладався на техніку, дисципліну та вміння контролювати перебіг поєдинків.

Німцю знадобилося лише 13 професійних боїв, щоб завоювати чемпіонський титул. У жовтні 1998-го він переміг американця Чарльза Брюера та здобув пояс IBF у другій середній вазі. Надалі Свен перемагав Глена Джонсона, Ентоні Мандіна, Байрона Мітчелла та інших відомих суперників, а у 2003 році об'єднав титули IBF і WBA.

Загалом він здійснив 21 успішний захист пояса IBF, але його чемпіонська кар'єра супроводжувалася постійними дискусіями. Усі професійні поєдинки Оттке провів у Німеччині, а окремі перемоги, зокрема, над Робіном Рідом і Мадсом Ларсеном, викликали гостру критику через суддівські рішення. Одні вважали його видатним тактиком, інші переконували, що домашній ринг суттєво допомагав чемпіону.

27 березня 2004-го Свен провів останній поєдинок, здолавши шведа Арманда Крайнца одноголосним рішенням рефері. Одразу після бою німець оголосив про завершення кар'єри з рекордом 34-0. Він залишився непереможеним, проте так і не отримав одностайного визнання боксерської спільноти.

Джо Кальзаге

Рекорд : 46-0 (32 KO)

: 46-0 (32 KO) Титули : WBO, IBF, WBA та WBC у другій середній вазі; The Ring у другій середній і напівважкій вазі

: WBO, IBF, WBA та WBC у другій середній вазі; The Ring у другій середній і напівважкій вазі Завершення кар'єри: 2009 рік

Джо Кальзаге Getty Images

Валлієць Джо Кальзаге побудував одну з найвидатніших кар'єр в історії другої середньої ваги. Свій перший чемпіонський пояс WBO він здобув у 1997-му, перемігши Кріса Юбенка, після чого понад десять років залишався провідною постаттю дивізіону.

Суперники змінювалися, з'являлися нові претенденти, але Джо продовжував перемагати завдяки швидкості рук, витривалості та здатності підтримувати надзвичайно високий темп. За час чемпіонства валлієць здійснив 21 успішний захист титулу WBO, хоча навіть така тривала серія не позбавляла його критики.

Частина американських експертів сумнівалася, чи зможе Кальзаге продемонструвати таку саму перевагу проти найсильніших боксерів зі США. Однією з найпереконливіших відповідей стала розгромна перемога над непереможеним Джеффом Лейсі у березні 2006-го. Наступного року валлієць здолав Міккеля Кесслера та об'єднав чемпіонські пояси WBA, WBC і WBO.

Здавалося, у другій середній вазі для нього вже майже не залишилося нових викликів, тому Джо вирішив випробувати себе в напівважкому дивізіоні. У 2008 році він переміг Бернарда Гопкінса, а згодом і Роя Джонса-молодшого, завершивши рік двома знаковими перемогами над американськими легендами.

У лютому 2009-го чемпіон оголосив про завершення виступів. Він пояснював своє рішення тим, що досяг у боксі всього, чого прагнув, а родина також хотіла, щоб той більше часу проводив удома. Кальзаге міг продовжувати кар'єру, отримувати великі гонорари та наближатися до рекорду Марчіано, проте вирішив поставити крапку з 46 перемогами та жодною поразкою.

Едвін Валеро

Рекорд : 27-0 (27 KO)

: 27-0 (27 KO) Титули : чемпіон світу WBA у другій напівлегкій вазі та WBC у легкій вазі

: чемпіон світу WBA у другій напівлегкій вазі та WBC у легкій вазі Останній поєдинок: 2010 рік

Едвін Валеро Getty Image

Венесуелець Едвін Валеро був одним із найнебезпечніших панчерів свого покоління. Його професійна кар'єра тривала близько восьми років, але за цей час він встиг здобути чемпіонські титули у двох вагових категоріях та встановити незвичайний рекорд.

Перші 18 поєдинків Валеро завершив нокаутами вже у стартовому раунді, здобувши репутацію боксера, який практично не залишає суперникам часу на адаптацію.

У серпні 2006 року венесуелець завоював титул WBA у другій напівлегкій вазі, нокаутувавши Вісенте Москеру в десятій трихвилинці. Після чотирьох успішних захистів пояса перейшов до легкої ваги, де у квітні 2009-го здобув титул WBC. Його агресивний стиль, постійний тиск і потужні удари зробили Валеро одним із найобговорюваніших представників дивізіону.

Останній поєдинок він провів у лютому 2010 року проти Антоніо ДеМарко, змусивши команду мексиканця відмовитися від продовження боротьби після дев'ятого раунду. Це була 27-ма перемога Едвіна й усі вони завершилися достроково. На той момент венесуельцю було лише 28 років, а серед потенційних суперників обговорювали навіть Менні Пак'яо.

Проте через два місяці його спортивна історія обірвалася за трагічних обставин. 18 квітня дружину боксера Дженніфер Кароліну Вієру знайшли мертвою в готелі у Венесуелі. За повідомленнями правоохоронців, Валеро зізнався у її вбивстві та був заарештований. Наступного дня його знайшли мертвим у тюремній камері, а поліція повідомила про самогубство.

Андре Ворд

Рекорд : 32-0 (16 KO)

: 32-0 (16 KO) Титули : WBA, WBC та The Ring у другій середній вазі; WBA, IBF, WBO та The Ring у напівважкій вазі

: WBA, WBC та The Ring у другій середній вазі; WBA, IBF, WBO та The Ring у напівважкій вазі Завершення кар'єри: 2017 рік

Андре Ворд Getty Images

Андре Ворд був одним із найтехнічніших боксерів свого покоління. Американець не завжди вражав глядачів видовищними нокаутами, проте вирізнявся надзвичайним боксерським інтелектом, умінням пристосовуватися до суперників і нейтралізувати навіть їхні найсильніші сторони. Його шлях до професійної величі розпочався з олімпійського "золота" в Афінах 2004 року.

Визначальним етапом кар'єри Ворда став турнір Super Six World Boxing Classic, який зібрав провідних представників другої середньої ваги. Американець переміг Міккеля Кесслера, Артура Абрагама, Карла Фроча та виграв турнір, підтвердивши статус одного з найкращих бійців дивізіону. Особливо цінною стала перемога у фіналі над останнім, якого Андре зумів позбавити головних переваг завдяки техніці та тактичній дисципліні.

Згодом американець піднявся у напівважку вагу, де також завоював чемпіонські пояси. Це дозволило Ворду закріпитися на вершині рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Проте вже у вересні 2017-го у віці 33 років чемпіон несподівано оголосив про завершення кар'єри. Він пояснив своє рішення фізичним виснаженням і тим, що організм більше не дозволяв витримувати навантаження професійного спорту.

Флойд Мейвезер

Рекорд : 50-0 (27 KO)

: 50-0 (27 KO) Титули : чемпіон світу в п'яти вагових категоріях (WBC, WBA, IBF, WBO); володар титулів The Ring

: чемпіон світу в п'яти вагових категоріях (WBC, WBA, IBF, WBO); володар титулів The Ring Останній професійний поєдинок: 2017 рік

Флойд Мейвезер Getty Images

Якщо Роккі Марчіано став символом непереможності в надважкій вазі, то Флойд Мейвезер зробив ідеальний рекорд основою власної спортивної та комерційної імперії. Американець із дитинства був оточений боксом, а після здобуття бронзової медалі Олімпіади-1996 розпочав професійну кар'єру, яка згодом перетворила його на одну з найбільш високооплачуваних спортивних зірок світу.

Мейвезер здобував чемпіонські титули у п'яти вагових категоріях, а серед його суперників були Оскар Де Ла Хойя, Мігель Котто, Сауль Альварес, Менні Пак'яо та інші видатні боксери. Його головною зброєю стали майстерна оборона, швидкість реакції, контроль дистанції та вміння пристосовуватися до будь-якого стилю. Флойд не завжди дарував глядачам видовищні поєдинки, проте знайти спосіб перемогти його так нікому й не вдалося.

Однією з найпоказовіших перемог американця став бій проти Канело у 2013 році, коли молодий мексиканський чемпіон так і не зміг пристосуватися до оборонної майстерності суперника.

Ще масштабнішою подією стало протистояння з Менні Пак'яо у травні 2015-го, на яке вболівальники чекали роками. Мейвезер переміг одноголосним рішенням суддів, а вже у вересні після успіху в бою з Андре Берто оголосив про завершення кар'єри з рекордом 49-0.

Проте через два роки Флойд повернувся заради гучного протистояння із зіркою UFC Конором Макгрегором. Технічний нокаут у десятому раунді дозволив американцю довести кількість перемог до п'ятдесяти. Згодом він проводив виставкові поєдинки, які не впливали на офіційну статистику.

Утім, у 2026 році Мейвезер знову оголосив про намір повернутися до професійного боксу. Наразі обговорюють його можливу битву з Раяном Гарсією, яку чинний чемпіон WBC уже анонсував, проте оголошення поки не було. Тому питання, чи залишиться його рекорд 50-0 остаточним, досі відкрите.

Теренс Кроуфорд

Рекорд : 42-0 (31 KO)

: 42-0 (31 KO) Титули : чемпіон світу в п'яти вагових категоріях; абсолют у першій напівсередній, напівсередній та другій середній вазі

: чемпіон світу в п'яти вагових категоріях; абсолют у першій напівсередній, напівсередній та другій середній вазі Завершення кар'єри: 2025 рік

Теренс Кроуфорд Getty Images

Теренс Кроуфорд – найсвіжіший приклад того, як видатний боксер може завершити кар'єру на піку власної величі. Американець роками підкорював нові вагові категорії, поєднуючи технічну майстерність, потужний удар і здатність однаково ефективно працювати в обох стійках. Його вміння пристосовуватися до суперників зробило "Бада" одним із найскладніших опонентів сучасного боксу.

Перший чемпіонський титул він здобув у 2014 році, перемігши Рікі Бернса в легкій вазі. У 2017-му Теренс став абсолютним чемпіоном у першій напівсередній категорії, зібравши всі чотири головні пояси. Через шість років повторив досягнення в напівсередній вазі, нокаутувавши до того непереможеного Еррола Спенса-молодшого. Цей успіх став одним із найяскравіших у його кар'єрі, адже протистояння двох провідних боксерів дивізіону завершилося переконливим тріумфом Кроуфорда.

У 2024-му "Бад" здобув чемпіонський титул у першій середній вазі, а вже наступного року наважився на ще амбітніший виклик. У вересні 2025 року він зустрівся із Саулем Альваресом, який володів усіма головними поясами другої середньої ваги. Попри різницю в габаритах та сумніви щодо перспектив американця, Кроуфорд переміг одноголосним рішенням суддів і став першим боксером в епоху чотирьох поясів, якому вдалося здобути абсолютне чемпіонство у трьох вагових категоріях.

Лише через три місяці після історичної перемоги над Канело Теренс оголосив про завершення кар'єри. Він пішов у статусі лідера рейтингу P4P. За 17 років на професійному рингу американець здобув 42 перемоги й так і не дозволив жодному супернику вписати поразку у свій рекорд.