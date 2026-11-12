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Я в це не вірю: відомий інсайдер оцінив потенційний бій Мейвезер – Гарсія

Софія Кулай — 12 листопада 2026, 18:37
Я в це не вірю: відомий інсайдер оцінив потенційний бій Мейвезер – Гарсія
Флойд Мейвезер
instagram.com/floydmayweather

Журналіст та інсайдер Ден Рафаель не вірить у проведення бою Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) проти володаря титулу WBC у напівсередній вазі Раяна Гарсії (26-2, 21 КО) у лютому 2027 року.

Про це він розповів для About Boxing.

"Я б не став робити ставки на те, що цей бій відбудеться 6 лютого. Я в це не вірю. Переговори між його командою та командою Теофімо вже дуже далеко просунулися щодо організації поєдинку в лютому. Якщо ж Мейвезер і Раян Гарсія все-таки зустрінуться в ринзі пізніше, мене це, мабуть, не здивує", – сказав Рафаель.

Гарсія вже анонсував поєдинок проти непереможеного американця. За його словами, протистояння повинно відбутися 6 лютого 2027 року у Лас-Вегасі.

Відзначимо, що наступний двобій Мейвезер проведе 19 грудня 2026 року у Бангкоку. Це буде виставкова зустріч проти австралійця Метта Флойда, у якого за спиною 15 перемог (10 – нокаутом) та 2 поразки. Це протистояння має стати "розминкою" перед боєм із Гарсією.

Нагадаємо, що Флойд востаннє виходив на ринг у серпні 2017-го, коли здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у 10-му раунді. Натомість Раян у вересні 2026-го переміг нокаутом у 2-му раунді Конора Бенна.

Раніше Мейвезер назвав потенційних суперників для поєдинку у 2027 році.

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