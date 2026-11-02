Мейвезер наступний бій проведе в Бангкоку

Колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) оголосив дату свого наступного поєдинку.

Про це він повідомив в Інстаграм.

49-річний ветеран проведе виставковий бій. який відбудеться 19 грудня в Бангкоку (Таїланд). Його суперником стане австралієць Метт Флойд (15-2, 10 КО).

Сам Флойд зазначив, що ця зустріч є лише проміжним етапом підготовки до майбутнього мегафайту проти чинного володаря титулу WBC у напівсередній вазі Раяна Гарсії.

У червні американець мав провести виставковий поєдинок проти грецького кікбоксера Майка Замбідіса, однак той бій було скасовано.

Раніше Флойд анонсував поєдинки з Майком Тайсоном та Менні Пак'яо. Однак наразі невідомо, чи відбудуться зазначені бої.