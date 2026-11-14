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Кроуфорд: Гарсія не має навичок, щоб перемогти Мейвезера

Олександр Булава — 14 листопада 2026, 19:23
Кроуфорд: Гарсія не має навичок, щоб перемогти Мейвезера
Теренс Кроуфорд
instagram.com/tbudcrawford

Колишній абсолютний чемпіон у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42‑0, 31 КО) поділився думками щодо можливого протистояння Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) та Раяна Гарсії (26-2, 21 КО).

Про це він сказав у коментарі FightHype.

Теренс вважає, що Гарсія не має достатньо навичок, щоб протистояти 49-річному Флойду.

"Звісно, я ставлю на Флойда. Раян Флойду не рівня. Ні.

Чи може вік стати вирішальним фактором? Раян не має достатніх навичок, щоб перемогти Флойда. Все дуже просто", – підсумував Кроуфорд.

Раніше Гарсія анонсував очне протистояння з Мейвезером. Він заявив, що розділить ринг з колишнім чемпіоном світу у п'яти категоріях 6 лютого в Лас-Вегасі.

Зазначимо, що Флойд востаннє проводив офіційний поєдинок у серпні 2017 року. Тоді він здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у десятому раунді.

Чинний чемпіон WBC у напівсередній вазі бився 12 вересня. Американець здолав Конора Бенна вже у другій трихвилинці.

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