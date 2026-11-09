Назвав дурнем: ексчемпіон розніс ідею бою Мейвезера з Гарсією, знайшовши кращого суперника

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі (33-2-1, 13 KO) звернувся до Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО), який збирається провести проміжний двобій перед зустріччю з Раяном Гарсією.

Його цитує Boxing News.

"Ти, дурень, збираєшся повернутися, щоб битися з 29-річним Раяном Гарсією? Коли найкращий поєдинок, який можна організувати в боксі зараз – це ти проти Теренса Кроуфорда? Ти проти Теренса Кроуфорда! Кроуфорд старший, він уже завершив кар'єру, але ти хочеш вийти на ринг і битися з цим 29-річним Раяном Гарсією?" – заявив Бредлі.

Нагадаємо, що Кроуфорд закінчив кар'єру після перемоги над Саулем Альваресом у вересні 2025-го.

На початку листопада непереможений американський боксер оголосив дату свого наступного бою. 19 грудня 2026 року у Бангкоку Мейвезер проведе виставковий поєдинок проти австралійця Метта Флойда, у якого за спиною 15 перемог (10 – нокаутом) та 2 поразки.

Це протистояння має стати "розминкою" перед зустріччю з чинним володарем титулу WBC у напівсередній вазі Гарсією. Наприкінці жовтня повідомлялося, що Раян та Флойд узгодили очну дуель.

Мейвезер востаннє виходив на ринг у серпні 2017-го, коли здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у 10-му раунді.

Цікаво, що раніше Раян пропонував Менні Пак'яо провести двобій в андеркарді вечора боксу Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа (11 грудня 2026 року у Кардіффі).