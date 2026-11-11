Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Гарсія анонсував бій проти Мейвезера

Олександр Булава — 11 листопада 2026, 17:36
Гарсія анонсував бій проти Мейвезера
Раян Гарсія
Getty Images

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (26-2, 21 КО) анонсував бій проти колишнього чемпіона у п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО).

Його слова передає BoxingScene.

Поєдинок має відбутися 6 лютого в Лас-Вегасі.

"У нас є оголошення. Ми будемо битися з Флойдом Мейвезером 6 лютого.

Флойде, ми тобі надеремо дупу. Це не показовий бій. Це справжній бій. Я заберу його нуль.

Поєдинок відбудеться у Вегасі. Я збираюся йому добряче нашкодити. Хочу, щоб він пролежав у лікарні два дні. Я не жартую", – сказав Гарсія.

Гарсія раніше повідомляв, що досяг згоди щодо протистояння проти непереможеного американця.

Однак залишаються питання щодо серйозності намірів Мейвезера, який вже погодився на бої з Майком Тайсоном та Менні Пак'яо, але жоден з них ще не відбувся.

Флойд востаннє виходив на ринг у серпні 2017-го, коли здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у 10-му раунді. Натомість Гарсія 12 вересня 2026 року здолав Конора Бенна технічним нокаутом у 2-му раунді.

Флойд Мейвезер Раян Гарсія

Флойд Мейвезер

WBC може дозволити Мейвезеру бій за титул чемпіона світу
Непереможений Мейвезер назвав потенційних суперників для наступного бою
Назвав дурнем: ексчемпіон розніс ідею бою Мейвезера з Гарсією, знайшовши кращого суперника
Мейвезер наступний бій проведе в Бангкоку
Гарсія висунув Мейвезеру ультиматум щодо їх поєдинку

Останні новини