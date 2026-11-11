Гарсія анонсував бій проти Мейвезера
Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (26-2, 21 КО) анонсував бій проти колишнього чемпіона у п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО).
Його слова передає BoxingScene.
Поєдинок має відбутися 6 лютого в Лас-Вегасі.
"У нас є оголошення. Ми будемо битися з Флойдом Мейвезером 6 лютого.
Флойде, ми тобі надеремо дупу. Це не показовий бій. Це справжній бій. Я заберу його нуль.
Поєдинок відбудеться у Вегасі. Я збираюся йому добряче нашкодити. Хочу, щоб він пролежав у лікарні два дні. Я не жартую", – сказав Гарсія.
Гарсія раніше повідомляв, що досяг згоди щодо протистояння проти непереможеного американця.
Однак залишаються питання щодо серйозності намірів Мейвезера, який вже погодився на бої з Майком Тайсоном та Менні Пак'яо, але жоден з них ще не відбувся.
Флойд востаннє виходив на ринг у серпні 2017-го, коли здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у 10-му раунді. Натомість Гарсія 12 вересня 2026 року здолав Конора Бенна технічним нокаутом у 2-му раунді.