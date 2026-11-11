Гарсія анонсував бій проти Мейвезера

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (26-2, 21 КО) анонсував бій проти колишнього чемпіона у п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО).

Його слова передає BoxingScene.

Поєдинок має відбутися 6 лютого в Лас-Вегасі.

"У нас є оголошення. Ми будемо битися з Флойдом Мейвезером 6 лютого.

Флойде, ми тобі надеремо дупу. Це не показовий бій. Це справжній бій. Я заберу його нуль.

Поєдинок відбудеться у Вегасі. Я збираюся йому добряче нашкодити. Хочу, щоб він пролежав у лікарні два дні. Я не жартую", – сказав Гарсія.