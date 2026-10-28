Це було для мене несподіванкою: відомий промоутер висловився про можливий бій Гарсії проти Мейвезера

Промоутер Golden Boy Оскар Де Ла Хойя розповів, що потенційний бій між Раяном Гарсією (26-2, 21 КО) та Флойдом Мейвезером-молодшим (50-0, 27 КО) став для нього несподіванкою.

Про цей можливий поєдинок він висловився в інтерв'ю FightHype.

"Це було для мене несподіванкою. Як і всі інші, я побачив це в інтернеті. Гадаю, це було б цікаво. Різниця у віці в 21 рік – це багато. Але треба поважати те, чого Флойд досяг у своїй кар'єрі. Він досі дбає про себе – не п'є, не курить, не вживає наркотики тощо. Для мене це майже рівний поєдинок 50 на 50, бо Мейвезер має достатньо хисту й інтелекту, щоб просто погратися з Раяном, якщо захоче. Тож це дуже цікавий поєдинок. Раян непередбачуваний. Він – нестандартна ударна машина", – сказав Де Ла Хойя.

Гарсія вже повідомляв, що досяг згоди щодо протистояння проти непереможеного американця. Про потенційний двобій вже висловився промоутер Едді Гірн.

Флойд востаннє виходив на ринг у серпні 2017-го, коли здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у 10-му раунді. Натомість Гарсія 12 вересня 2026 року здолав Конора Бенна технічним нокаутом у 2-му раунді.

Раніше Раян пропонував Менні Пак'яо провести двобій в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа (11 грудня 2026 року).