Гарсія висунув Мейвезеру ультиматум щодо їх поєдинку
Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (26-2, 21 КО) закликав колишнього чемпіона у п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) ухвалити рішення щодо їх поєдинку.
Про це він розповів у соцмережі "Х".
"Флойде, ти зателефонував мені й запропонував цей бій. Я погоджуюся, що це буде великий поєдинок. Але 6 лютого я в будь-якому разі вийду на ринг. Тому, якщо ти нічого не зробиш для організації, то про нього можна забути.
Ти можеш битися з ким завгодно, але тут на кону чемпіонський титул. Я із задоволенням заберу твій нуль у графі поразок.
Це останнє попередження. Досить ігор, давай вже організуємо цей бій", – написав Гарсія.
Гарсія раніше повідомляв, що досяг згоди щодо протистояння проти непереможеного американця.
Однак залишаються питання щодо серйозності намірів Мейвезера, який вже погодився на бої з Майком Тайсоном та Менні Пак'яо, але жоден з них ще не відбувся.
Флойд востаннє виходив на ринг у серпні 2017-го, коли здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у 10-му раунді. Натомість Гарсія 12 вересня 2026 року здолав Конора Бенна технічним нокаутом у 2-му раунді.