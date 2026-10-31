Гарсія висунув Мейвезеру ультиматум щодо їх поєдинку

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (26-2, 21 КО) закликав колишнього чемпіона у п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) ухвалити рішення щодо їх поєдинку.

Про це він розповів у соцмережі "Х".

"Флойде, ти зателефонував мені й запропонував цей бій. Я погоджуюся, що це буде великий поєдинок. Але 6 лютого я в будь-якому разі вийду на ринг. Тому, якщо ти нічого не зробиш для організації, то про нього можна забути.

Ти можеш битися з ким завгодно, але тут на кону чемпіонський титул. Я із задоволенням заберу твій нуль у графі поразок.

Це останнє попередження. Досить ігор, давай вже організуємо цей бій", – написав Гарсія.