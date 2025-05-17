Фокс: Богачук – не машина, він уже програвав

Американський боксер Майкл Фокс (24-4, 5 КО) не вважає себе андердогом у двобої з Сергієм Богачуком (24-2, 23 KO). Він готовий перемогти українця.

Його слова цитує Brunchboxing.com.

"Давайте говорити чесно. Вони вирішили, що я для них щось на кшталт "прохідного" суперника. Так, він хороший. Так, його уникають. Але я ніколи не боявся викликів.

Для мене це є шанс. Адже він дав мені можливість долучитися до елімінатора. Не збираюся грати за його правилами. Для мене це шанс боротися за пояс. І щоб цей шанс здобути, мені треба побити Богачука.



Фани кажуть, що він мене вб'є. Він страшний. Він монстр. Я бачив монстрів і раніше. Я не боюсь монстрів. Я не вважаю його машиною чи монстром.



Він є живою людиною, як і я. І його можна проходити. Він уже програвав. І я вже програвав. Отже, насправді ми з ним рівні", – сказав Фокс.