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Богачук переважив Фокса напередодні бою

Руслан Травкін — 17 травня 2025, 08:52
Богачук переважив Фокса напередодні бою
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Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 KO) та американець Майкл Фокс (24-4, 5 КО) пройшли процедуру зважування.

Богачук показав вагу 72,3 кг. Його суперник – 70,0 кг.

Поєдинок між ними відбудеться 17 травня.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Поєдинок відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.

Українець в інтерв'ю заявив, що хотів би отримати бій проти Себастьяна Фундори (22-1-1, 14 КО), який наразі є чемпіоном WBC у першій середній вазі.

Бокс Сергій Богачук

Сергій Богачук

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