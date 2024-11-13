Тайсон анонсував можливе повноцінне повернення на ринг і виявив бажання побитися з Усиком

Ексчемпіон світу Майк Тайсон (50-6, 44 KO) не виключає свого повноцінного повернення в ринг у разі перемоги над блогером Джейком Полом.

Його слова наводить Daily Mail.

Легендарний американський боксер також виявив бажання провести бій проти переможця реваншу між українським чемпіоном WBA, WBC, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

"Мене це інтригує. Ніщо не буде виключено після того, як я нокаутую Джейка Пола. Якщо все пройде так, як очікую, повноцінне повернення на ринг не виключено", – заявив Тайсон.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Водночас бій Тайсона з Полом відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

Легендарний боксер завершив професійну кар'єру ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.