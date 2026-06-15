Кабаєл: У команди Усика є 15 днів, щоб ухвалити рішення

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) закликав команду повноцінного володаря титулу WBC Олександра Усика (25-0, 16 КО) ухвалити рішення щодо бою з ним.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Оскільки я отримую багато запитань щодо цього бою, ось коротке оновлення:

Усі сторони підтвердили, що хочуть організувати цей поєдинок. Єдина команда, яка поки що не дала чіткої відповіді, – команда Усика.У них ще є 15 днів, щоб ухвалити рішення, і я сподіваюся, що бій відбудеться.

Якщо ж вони не зацікавлені в цьому поєдинку, сподіваюся, що повідомлять про це найближчим часом і не будуть довше затримувати розвиток дивізіону, щоб ми могли рухатися далі та організувати інший бій. Подивимося", – підсумував Кабаєл.