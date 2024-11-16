Залізний Майк не здолав свій вік: статистика бою Тайсон – Пол

Легендарний боксер Майк Тайсон (50-7, 44 КО) значно поступився за статистикою ударів в бою з 27-річним блогером Джейком Полом (11-1, 7 КО).

Про це свідчить Compubox.

За 8 раундів поєдинок Тайсон зумів завдати всього 97 ударів, з яких лише 18 були влучними, з 62 джебів "Залізного Майка" 5 виявилися суспішними. На противагу цьому, YouTube-блогер Джейк Пол завдав 278 ударів, з яких 78 досягли цілі.

Точність Пола склала 28,1%, а удари Тайсона були влучними на 18,6%. Найбільше ударів 58-річний боксер завдав у третьому раунді, коли з 21 панчу 5 досягли Пола.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Нагадаємо, перед боєм Пола та Тайсона на ринг вийшли легендарні Кетті Тейлор та Аманда Серрано. У чудовій "зарубі" судді одноголосно віддали перемогу представниці Ірландії.