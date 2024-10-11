Тайсон: Пол у бою зі мною отримає багато болю

Легенда боксу та ексчемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон (50-6, 44 КО) пообіцяв, що Джейк Пол у поєдинку з ним зазнає болю.

Слова американського боксера цитує The Mirror.

" У нашому бою він отримає багато болю. Мої тренування тривають шість годин щодня. Я приходжу до зали в 11 годині ранку і йду о 5 вечора. Навіть на обід часу немає", – впевнений у своїх силах Майк.

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.