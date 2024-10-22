Він у змозі це зробити: Льюїс зробив прогноз на бій Тайсона з Полом

Один із найвидатніших боксерів надважкого дивізіону Леннокс Льюїс заявив, що вірить у перемогу ексчемпіона світу Майка Тайсона (50-6, 44 KO) у бою над блогером Джейком Полом.

Слова легендарного британця наводить TMZSports.

"Я вже давно не бачив Майка в рингу, тож точно сказати не можу. Але я бачив, як він виглядає без футболки. Він зараз у хорошій формі. Очевидно, він може перемогти. Якщо він добре провів тренувальний табір, якщо у нього були хороші спаринги, то повинен бути в змозі зробити це", – сказав Льюїс.

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спочатку поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.