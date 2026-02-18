Полюбите мене ще більше, – російський боксер несподівано звернувся до британських фанів перед битвою з Ф'юрі

Російський боксер Арсланбек Махмудов (21-2, 19 КО) залишив меседж для британської публіки напередодні його очного бою проти Тайсона Ф'юрі (34-2, 24 КО).

Його він залишив у коментарі для The Ring.

36-річний боєць, який виступає за Канаду, впевнений, що він сподобається землякам "Циганського короля". Протистояння відбудеться 11 квітня 2026 року на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем.

"Привіт, фанати з Великої Британії, ви пам'ятаєте, як перед боєм з Дейвом Алленом я сказав, що ви полюбите мене? Я скажу це знову: після бою з Тайсоном Ф'юрі ви полюбите мене ще більше", – сказав Махмудов.

16 лютого боксери провели дуель поглядів. Тайсон вже навіть спрогнозував раунд, у якому відправить Махмудова у нокаут.

Це буде перший двобій для Ф'юрі після другої поспіль поразки від Олександра Усика, яка була у грудня 2025-го. Натомість Махмудов востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року, коли за одноголосним рішенням суддів переміг британця Девіда Аллена ( 115-111, 116-110 та 117-109).