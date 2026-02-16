Українська правда
Ф'юрі та Махмудов провели першу битву поглядів

Олександр Булава — 16 лютого 2026, 19:47
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та російський боксер Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) зійшлись у першій битві поглядів.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Їх бій відбудеться 11 квітня у Лондоні на "Тоттенгем Хотспур Стедіум".

Це буде перший бій для Ф'юрі з 2024-го, коли він двічі за рік програв Олександру Усику. Після чого британець оголосив про чергове закінчення своєї кар'єри. Натомість Махмудов у жовтні 2025-го здолав Девіда Аллена.

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував великий сюрприз на тлі повернення Ф'юрі.

