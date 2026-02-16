Ф'юрі та Махмудов провели першу битву поглядів

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та російський боксер Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) зійшлись у першій битві поглядів.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Їх бій відбудеться 11 квітня у Лондоні на "Тоттенгем Хотспур Стедіум".

𝑻𝑯𝑬 𝑭𝑰𝑹𝑺𝑻 𝑭𝑨𝑪𝑬 𝑶𝑭𝑭 💥



Tyson Fury comes head-to-head with Arslanbek Makhmudov in a clash of the TITANS 😤🔥#FuryMakhmudov | April 11 | London pic.twitter.com/BWPSdUcWZS — Queensberry Promotions (@Queensberry) February 16, 2026

Це буде перший бій для Ф'юрі з 2024-го, коли він двічі за рік програв Олександру Усику. Після чого британець оголосив про чергове закінчення своєї кар'єри. Натомість Махмудов у жовтні 2025-го здолав Девіда Аллена.

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував великий сюрприз на тлі повернення Ф'юрі.