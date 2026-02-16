Ф'юрі назвав раунд, в якому відправить Махмудова в нокаут

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) впевнений у своїй перемозі над росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).

Цитує боксера BoxingScene.

Тайсон вважає, що до поєдинку він підійде на піку своєї форми.

"Якби я був на спаді, я б це побачив, я б визнав. Я відчуваю, що все ще на піку своєї форми. Я відчуваю себе омолодженим… Я з нетерпінням чекаю повернення на ринг. Я жорстоко змучив себе протягом останніх восьми тижнів, і попереду ще вісім тижнів, я буду у неймовірній формі", – сказав він.

Британець спрогнозував хід бою з росіянином, який завершиться його достроковою перемогою.

"Чесно кажучи, якщо я б'юся з "пудингом", мене це не заводить, Але зараз я знаю, що б'юся з небезпечним гігантом, і я повністю включений. Не можу дочекатися, коли вмажу йому по обличчю. Через чотири раунди його обличчя буде як обробна дошка у м'ясника... Він зрозуміє, наскільки я насправді легендарний. Чим завершиться бій? Потужним ударом правою, нокаут, шостий раунд", – підсумував Ф'юрі.

Бій Тайсона з Махмудович відбудеться 11 квітня у Лондоні на "Тоттенгем Хотспур Стедіум".

Це буде перший бій для Ф'юрі з 2024-го, коли він двічі за рік програв Олександру Усику. Після чого британець оголосив про чергове закінчення своєї кар'єри. Натомість Махмудов у жовтні 2025-го здолав Девіда Аллена.

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував великий сюрприз на тлі повернення Ф'юрі.