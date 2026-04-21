Сподіваюся, ти не забув слово, яке дав мені: російський супертяж кинув виклик Джошуа

Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) викликав на поєдинок колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Про це повідомляє The Ring.

Російський боксер, який напередодні програв Тайсону Ф'юрі, хоче побитись із ще одним зірковим британцем. Він навіть назвав орієнтовну дату потенційної битви.

"Гей, Джошуа, як справи, друже? Я чув, що ти шукаєш можливість провести бій у листопаді в Ер-Ріяді. Сподіваюся, ти не забув слово, яке дав мені. Слово чоловіка. Я чекаю на тебе, бро. Чекаю на тебе. Дай знати", – сказав Махмудов.

Arslanbek Makhmudov has called to welcome Anthony Joshua back to the ring this fall, saying the former champion promised to fight him last year 🥊 pic.twitter.com/ov1qVIkoUG — Ring Magazine (@ringmagazine) April 19, 2026

Нагадаємо, що після перемоги над цим росіянином "Циганський король" кинув виклик Ей Джею. Також бажання провести з ним трилогію висловлював ексчемпіон світу.

Востаннє Джошуа виходив на ринг у грудні 2025 року. Тоді він брутально нокаутував епатажного шоумена Джейка Пола.