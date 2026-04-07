Джошуа отримав пропозицію провести трилогію
Колишній чемпіон світу Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) висловив бажання провести третій бій з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
Його слова передає GiveMeSport.
Американський боксер заявив, що не збирається кидати виклик британцю. Проте він переконаний, що здолає Ей Джея, якщо вони знову зійдуться в ринзі.
"Я вважаю, що із Джошуа має бути трилогія. Його життя змінилося після нашого бою, і моє життя теж змінилося. Я його переміг. Він здолав мене лише тому, що я дозволив. У другому поєдинку я дозволив йому вдарити себе, бо був дурнем, я мав поставитися до того бою серйозніше.
Я не збираюся виходити та змушувати його чи тиснути на нього. Але я думаю, що це був би хороший поєдинок для нас обох, щоб повернутися. Але я точно його переможу. Якщо я готовий на 100% і в формі, я не думаю, що хтось міг би мене перемогти", – сказав Руїс.
Нагадаємо, що в їхньому першому очному протистоянні перемогу технічним нокаутом у сьомому раунді здобув Руїс, здійснивши один із найбільших апсетів надважкого дивізіону в сучасну епоху боксу. В реванші ж, який відбувся через декілька місяців, Джошуа здолав американця одностайним рішенням суддів.
Востаннє Енді Руїс бився влітку 2024 року. Його поєдинок із Джарреллом Міллером завершився внічию.