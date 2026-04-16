Відомий тренер оцінив реальні шанси Верховена перемогти Усика

Малік Скотт поділився думками про поєдинок Олександра Усика (24-0. 15 КО) проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена.

Його слова передає Fight Hub TV.

Колишній тренер Деонтея Вайлдера вважає, що український боксер є явним фаворитом майбутнього протистояння. Він не бачить у ньому жодної інтриги та переконаний, що чинний король надважкого дивізіону декласує свого суперника.

"Я думаю, що цей бій – "Капітан Очевидність". Заради продажу цього поєдинку Верховена називають великим кікбоксером і великим бійцем, але якби Ріко бився проти когось із топ-20 рейтингу, я б дав йому шанси. Однак я не даю йому абсолютно ніяких шансів проти такого суперника, як Усик. Якщо щось і може статися за цих обставин, то не через людину, яка прийшла сюди з іншого виду єдиноборств. Я просто не уявляю, що Верховен дасть Усику дійсно складний бій. Я хвалю Ріко за його надзвичайний азарт, за те, що прийняв цей виклик, але коли йдеться про бокс, я завжди перебуватиму на очевидній стороні", – сказав Скотт.

Зазначимо, що бій Усика з Верховеном відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону буде стояти чемпіонський титул WBC.

Напередодні Едді Гірн також поділився очікуваннями від майбутнього протистояння. Промоутер розповів, завдяки чому нідерландець може розраховувати на успіх.