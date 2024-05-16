Льюїс знову змінив думку щодо переможця бою Усик — Ф'юрі

Ексчемпіон світу Леннокс Льюїс вважає, що український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик не зможе перемогти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Цитує бійця ВВС.

"Ф’юрі повинен перемогти за очками. Він більший хлопець з довшими руками, чудово рухається. Обоє чудово рухаються, хочуть перемогти, так що бій буде гарним.

Це буде ніби як останній поєдинок року, коли битимуться два найвидатніші боксери світу.

Тайсон мав поганий вигляд проти Нганну — думаю, він сам це зрозумів. Після цього він провів зосереджену роботу – про це можна сказати з його тіла. Він підтягнутий, м’язистий, має вигляд швидкого боксера — саме таким ми знаємо Ф’юрі.

Мій інстинкт підказує, що перші чотири раунди будуть схожі на шаховий матч. У середніх раундах вони по-справжньому відкриються, тому що зрозуміють, що це вже половина справи, тому треба рухатися", — сказав Льюїс.