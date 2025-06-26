Він – вбивця королів: Льюїс вкотре розхвалив Дюбуа перед боєм з Усиком

Легендарний британський боксер-важковаговик Леннокс Льюїс вкотре розвалив свого земляка Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) перед його реваншем з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Слова Льюїса цитує SecondOut.

"Я думаю, що Дюбуа готовий. Даніель пройшов через випробування. Він – вбивця королів. У нього є сила. Це нелегке завдання, але Даніель точно та людина, яка може його завершити. Дюбуа виконав роботу. Він сертифікований чемпіон світу, і я думаю, що Дюбуа покладає великі надії на це. Він збирається це зробити." – заявив Льюїс.

Леннокс не вперше віддає перевагу Даніелю Дюбуа. Раніше він заявляв, що британець побачив слабкість Усика у першому поєдинку.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що Усик випередив Льюїса в рейтингу найстарших чемпіонів світу у важкій вазі.