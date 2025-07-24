Вони винні бій британській публіці: Льюїс назвав боксера, з яким повинен боксувати Ф’юрі

Легенда світового боксу Леннокс Льюїс переконаний, що Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) повинні провести поєдинок між собою.

Коментар Льюїса публікує Ring Magazine.

"Якщо вони, зрештою, не проведуть бій один з одним – це буде жахливо! Думаю, що всі чекають на бій Тайсона Ф'юрі з Джошуа. Це буде хороший поєдинок для обох хлопців. Ми хочемо побачити цей бій. Я думаю, що вони винні його британській публіці", – сказав Льюїс.

Поки що, обидва боксери не мають контрактів на майбутні поєдинки. Джошуа продовжує відновлюватися після травми. Ф’юрі викликав на бій Олександра Усика, хоча взимку після поразки українцю оголошував про завершення кар’єри.

Раніше Леннокс Льюїс назвав наступника Усика в боксі.